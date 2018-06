Venerdì 22 Giugno 2018, 23:45 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 23:45

Una intimidazione camorristica a tutti gli effetti. Spari a Qualiano durante il comizio di uno dei candidati sindaco, De Leonardis. Solo per un caso non è finito in tragedia. Piazza Rosselli era infatti piena di supporters dell’esponente di centro destra. Per fortuna nessuno si è accorto di nulla e sono state evitate scene di panico. I carabinieri sono intervenuti subito sul posto e hanno messo in sicurezza la zona. Secondo i militari dell’arma i banditi volevano intimidire i commercianti della cittadina per intimarli a pagare la rata estiva. Il comizio elettorale non centrerebbe quindi nulla, forse solo un pretesto per fare “rumore”. Gli uomini del capitano De Lise hanno circondato la piazza e acquisito le telecamere di video sorveglianza della zona.