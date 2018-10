Sabato 6 Ottobre 2018, 08:48

Sparatoria in piazza a Mariglianella. Ferita una persona. Almeno 5 i proiettili esplosi. Erano all'incirca le 23.30 quando la tranquillità di piazza Vittorio Veneto è stata rotta dall' esplosione dei colpi di arma da fuoco. E' stato un fuggi fuggi generale. Intanto l'uomo soccorso è stato condotto al vicino ospedale di Nola. Non è la prima volta che si spara in piazza. Qualche anno fa fu ucciso un uomo che per sfuggire al suo killer tento' di ripararsi all' interno di un bar ma fu tutto inutile. La cittadina è insicura ed è in balia dei cani sciolti. Nonostante i continui posti di blocco organizzati dai carabinieri anche nella vicina Brusciano e Castello di Cisterna non si riesce a far fronte alla violenza criminale.