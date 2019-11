LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scorsa notte, attorno alle 2, sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco in, a Napoli. In particolare, sono bentrovati a terra e due le ogive deformate. Nessun danno a persone o cose. Indagini sono in corso da parte deidel Nucleo operativo Stella.