Napoli, spari nella movida dei baretti di Chiaia. In aula i testi non riconoscono l'imputato

Martedì 25 Settembre 2018, 12:43

E alla fine, dopo tanti «non so» e «non ricordo», non lo hanno riconosciuto. Lo hanno fissato, lì in piedi nel chiuso di una gabbia in un'aula di Tribunale, e non lo hanno associato a quello che la notte di dieci mesi fa scatenò l'inferno nella zona dei baretti. Non ricordo, non lo conosco, dicono i due minorenni, parti offese nel processo per il tentato omicidio consumato a colpi di pistola nel pieno della movida cittadina.Aula 421, entra nel vivo il processo sulla sparatoria della notte del 17 novembre scorso, con l'escussione di due minori, entrambi rimasti feriti di striscio nel fuoco esploso nel pieno della ressa di via Carlo Poerio. Parla una ragazzina di 15 anni, che venne colpita di striscio alla gamba mentre scappava in direzione Riviera di Chiaia dopo aver assistito alla prima parte della rissa; poi tocca a un altro minore, colpito in modo non grave da un altro proiettile esploso. E non è finita. Centrale anche il racconto del cugino della vittima numero uno, del ragazzino centrato dai primi colpi e miracolosamente sopravvissuto.LE AMNESIE DEI TESTIRispondono alle domande del pm Celeste Carrano, confermano il verbale reso alla Mobile nelle ore immediatamente successive la sparatoria di via Carlo Poerio ma non riconoscono in aula Giuseppe Troncone, il ventenne imputato unico per quegli spari esplosi nella notte di Chiaia. Difeso dai penalisti Antonio Abet e Giuseppe Perfetto, Troncone jr (figlio del boss di Fuorigrotta Vitale Troncone) assiste in silenzio alla ricostruzione dei fatti di quella notte.