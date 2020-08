San Giorgio, sparatoria in strada: 40enne in scooter colpito alla schiena

Spari nella notte a Via Bruno Buozzi a San Giorgio a Cremano. Ad essere raggiunto dai colpi di pistola un uomo di 40 anni con precedenti per droga. L'uomo stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter. Due o tre dei quali lo hanno raggiunto alla schiena. Gli autori del Raid ai danni del quarantenne potrebbero essere più di uno. Sull'episodio sul quale indagano gli uomini del commissariato cittadino potrebbe essere legato a gli affari della criminalità organizzata locale. A soccorrere il 40enne è stato il fratello. Attualmente l'uomo è ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale del Mare di Napoli. Indagini della polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA