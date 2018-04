«Quanto accaduto è gravissimo. Questa città che è sempre più città di vita, cultura e non violenza, non può assolutamente accettare azioni di prepotenza da parte di pochi. Queste persone sono una vergogna e tutto sono tranne che napoletani». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando gli spari che sono stati esplosi ieri sera in via Chiatamone. De Magistris - a quanto riferito - già da ieri sera ha sentito «più volte» sia il Prefetto che i vertici delle forze dell'ordine. «Una risposta forte, adeguata e inequivocabile - ha sottolineato - deve essere messa in campo dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Delle azioni sono state già decise e sicuramente ci saranno fatti concreti che chi di dovere metterà in campo».

Lunedì 9 Aprile 2018, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA