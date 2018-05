Spari dei vigilanti contro i banditi: stavano rubando apparati elettrici

Martedì 15 Maggio 2018, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 13:06

GIUGLIANO - Spari e fuga su via Lago Patria. I vigilanti della Union Security sventano un colpo e cercano di fermare uno dei banditi sparando alle gomme posteriori del furgoncino. L’altro ladro invece viene subito incastrato e arrestato dai carabinieri ella Compagnia di Giugliano. Si tratta di Salvatore Esposito, 32 anni di Acerra, pregiudicato. I due malviventi volevano rubare gli apparati elettrici della cabina elettrica Wind-tre. Dopo aver aperto un varco nella rete metallica della cabina, i balordi sono riusciti infatti a trafugare diversi materiali. I due hanno sottratto 16 accumulatori di energia elettrica del valore di 3 mila euro. Pochi secondi prima di caricare tutto sul Fiorino Fiat però sono intervenuti i vigilanti. Uno dei due malviventi, quello a bordo del mezzo, non ci ha pensato su due volte e ha ingranato la marcia fuggendo via l’altro è rimasto sul posto bloccato dalla guardia giurata. I carabinieri poi hanno proceduto all’arresto. Ora sono sulle tracce del bandito alla guida del furgoncino.