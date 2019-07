Giovedì 4 Luglio 2019, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 16:52

Spaventoso incidente alla periferia di Marano, in via San Rocco. Un motociclista di 18 anni, all'incrocio di via Padreterno, è finito contro un'auto. Soccorso e trasportato in ospedale, è morto durante il tragitto: a quanto pare non indossava il casco.Sul luogo del sinistro gli agenti della municipale e i carabinieri della locale compagnia. L'incidente si è verificato a meno di 100 metri dal luogo in cui, domenica scorsa, un'anziana venne travolta da una Fiat Punto guidata da un uomo. L'auto non era assicurata.