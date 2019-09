Domitiana: scooter contro un palo, giovane motociclista in ospedale

Venerdì 13 Settembre 2019, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2019 16:09

Spaventoso incidente oggi alle 15 in via Domitiana all'altezza dell'ex ristorante Di Francia (Pozzuoli). Ancora non del tutto chiara la dinamica dell'impatto, che ha visto coinvolto un motorino e un'auto, su cui stanno svolgendo le indagini la Polizia Municipale e i Carabinieri intervenuti sul posto. Lo scooter è finito contro un palo della luce, che ora è pericolante. Il giovane motociclista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.