Appello di reti sociali, giuristi e intellettuali: «Vogliamo spazi sicuri per manifestare»

Un appello per rivendicare la difesa del diritto di manifestare negli spazi pubblici, seppur con le dovute precauzioni dettate dalla pandemia. E’ l’iniziativa lanciata questa mattina a Napoli, indal coordinamento delle reti sociali nell’emergenzaUna sorta di manifesto per i diritti sociali e civili che già conta su cento prime sottoscrizioni tra giuristi, avvocati, professori universitari, ma anche ma anche protagonisti del mondo della cultura, come i napoletani premiati ai David di Donatello:«Vogliamo porre una questione che in questo paese sembra essere completamente dimenticata, cioè l'esercizio dei diritti democratici a partire dall’uso politico dello spazio pubblico, che in questo momento non è regolamentato in nessuna forma, neanche quella che prevede distanza di sicurezza e prudenza – spiegadel coordinamento della rete sociale - Un fattore di grande nocività per la democrazia in un momento molto grave in cui si prendono decisioni che incideranno sul futuro di milioni di persone. E’ impossibile che riapra tutto ma non si possa esprimere democraticamente le proprie posizioni».La proposta è dunque di riunirsi in una prima assemblea in uno spazio grande della città da poter consentire il rispetto del distanziamento sociale ancora in vigore in questa fase due dell’emergenza. «Napoli è una grande metropoli e ha degli spazi all'aperto molto numerosi - sottolineadocente universitario tra in firmatari dell’appello - Piazza Plebiscito è quello più significativo e negli anni è stato simbolo anche della rinascita della città e oggi può essere anche simbolo della rinascita e del risveglio della democrazia». Per il professore «è molto importante oggi riconquistare il diritto a manifestare, è un momento difficile per il Paese e le sofferenze sociali non devono essere tenute sotto traccia ,ma devono poter essere espresse nello spazio pubblico. L'Italia deve non solo combattere l'emergenza epidemica, ma consentire che ci siano degli spazi in tutta sicurezza per la libera manifestazione di un pensiero democratico e di rivendicazione sociale».