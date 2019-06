Spazzatura e ingombranti per chilometri: lo scempio tra Marano e Chiaiano

Giovedì 13 Giugno 2019, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 09:50

Due chilometri di strada trasformati in una discarica a cielo aperto. Gridano allo scempio i residenti della zona a ridosso di via Cupa del cane, per metà nel territorio di Marano e per l'altra in quello di Napoli. La strada, realizzata nell'ultimo, grande polmone verde dell'area a nord di Napoli, è invasa da rifiuti e ingombranti su entrambi i tratti della carreggiata. Quella arteria congiunge Marano alle cave di Chiaiano, dove qualche anno fa fu realizzata la discarica oggetto di imponenti manifestazioni e proteste. "La zona è sprovvista di videocamere di sorveglianza - spiegano attivisti e residenti - incivili, proprietari di piccole aziende edili hanno buon gioco: arrivano qui e sversano di tutto". Il Comune di Marano, più volte allertato sul tema, ha approntato un progetto (finanziato dalla Regione) per l'installazione delle telecamere. I tempi dell'installazione, però, non sono ancora noti.