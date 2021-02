Spazzatura lanciata dal motorino nel Napoletano: è una challenge con video TikTok

In sella ad un motorino lanciano sacchetti di immondizia in terreni agricoli lungo la strada. Il video come denuncia il consigliere regionale Francesco Borrelli, sarebbe una challenge su Tik Tok.

Un filmato che gira sui social dove si vedono due persone su uno scooter e che inizialmente non si sapeva dove fosse stato girato. Ma che poi dopo la segnalazione di un cittadino si è scoperto esser stato girato a Lettere, Comune dei monti Lattari.

“Il video dei ragazzi in motorino che gettano la spazzatura lungo la strada è stato girato nel comune di Lettere. Faccio quella strada ogni giorno quindi per me è inconfondibile. Spero questo aiuti a rintracciare e punire questi sottosviluppati. Colgo l’occasione per manifestarle tutta la stima ed il sostengo per le battaglie che porta avanti quotidianamente.” Questo scrive un cittadino al consigliere regionale.

"Avevamo già inoltrato il filmato ed il numero di targa alle forze dell’ordine, ora che conosciamo pure l’area geografica possiamo procedere ad una denuncia più specifica. Alcuni sostengono che lanciare i sacchetti di rifiuti dagli scooter riprendendosi in video e pubblicandolo sui social sia una sorta di challenge. Una sorta di sfida divertente per scherzo. Cosa ci sarebbe di divertente in azioni simili? Ci auguriamo vivamente che questi due soggetti possano essere presto individuati e puniti come meritano. Insozzare il proprio territorio non può essere un divertimento, c’è bisogno di rieducazione. E’ arrivato il momento della tolleranza zero nei confronti degli incivili e degli inquinatori, dobbiamo difendere la nostra terra.”- hanno dichiarato il Consigliere Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli.

