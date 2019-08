«Spegni i roghi, accendi la vita», parte la raccolta firme dei napoletani contro i roghi tossici

Venerdì 9 Agosto 2019, 15:00

Centinaia di firme raccolte in pochi giorni. E' il risultato della campagna lanciata dal comitato di scopo "La Stadera" come prima risposta al problema dei roghi tossici che interessano la città nel periodo estivo. I cittadini dell'area orientale della città si sono mobilitati dopo i roghi multipli che in poche ore hanno interessato l'ex Area Nato e via Mongolfiera, proprio nella zona orientale della città. Intenzione dei promotori della raccolta firme è presentare una petizione popolare al Comune di Napoli e al Ministero dell'Ambiente per ottenere controlli più capillari sul territorio e un contrasto efficace ad un problema troppo a lungo sottovalutato.«La notte tra domenica e lunedì - spiega Salvatore Cinque, presidente del Comitato di scopo "La Stadera" è stata una notte insonne. La periferia è stata vittima del fuoco incrociato dei roghi tossici. Sollecitati dai nostri iscritti esasperati siamo scesi in strada ed abbiamo iniziato la campagna di sensibilizzazione "Spegni i roghi, accendi la vita" che è iniziata con la raccolta firme a cui si stanno accodando decine di comitati civici di questo territorio. E' assurdo - prosegue Cinque - che in questi giorni si continui ad accendere fuochi dove i vigili del fuoco sono intervenuti e dove sono proprio i vigili del fuoco a chiedere un presidio permanente. Da questo punto di vista - l'affondo del presidente del comitato civico - il silenzio del Comune di Napoli è assordante e l'impressione che ricavano i cittadini che abitano in questa zona sfortunata della città è di totale abbandono e disinteresse».L'ex area Nato situata a ridosso del rione Luzzatti e del Centro Direzionale è finita più volte nel mirino delle critiche per la pratica - che dovrebbe essere contrastata con l'inefficace transennamento dell'area attualmente sottoposta a sequestro e, in teoria, interdetta a tutti - di bruciare rifiuti e abbandonare carcasse di auto e scooter rubati in ogni punto della città. Con lo spettro dell'emergenza rifiuti che si avvicina - i siti di stoccaggio provvisori sono già in tilt e si prevede un settembre di fuoco da questo punto di vista - il problema dei roghi e della diossina non è certamente da sottovalutare.«La combustione incontrollata di rifiuti varia natura - spiega Andrea Cerasuolo, biologo ricercatore presso l'Istituto Nazionale Tumori Pascale - genera diossine, composti chimici che possonoa vere azione tossica o cancerogena. Le diossine non sono biodegradabili, ma si accumulano contaminando aria, piante, suolo animali e loro derivati. L'esposizione cronica ad alte contrentazioni di diossine, come accade nell'area campana, può incrementare il rischio di vari di tumori, i più diffusi sono sarcomi, linfomi, cancro al fegato, tiroide, mammella e prostata. Prevenire lo scoppio di roghi - prosegue il ricercatore - attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti, raccolta differenziata e soluzioni eco-compatibili può migliorare notevolmente la qualità della salute nostra e dei nostri figli»