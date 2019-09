CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Settembre 2019, 10:14

L'ultima linea è stata spenta ieri alle 11 e da quel momento il forno non brucia più: il termovalorizzatore di Acerra resterà fermo fino al 12 ottobre, ma per altri venti giorni nella fossa di ingresso saranno depositate 120 tonnellate al giorno provenienti dal tritovagliatore di Caivano.LA NAVEPer ora non si segnalano particolari difficoltà anche perché è arrivata la nave contrattualizzata dalla società partecipata della Città Metropolitana, la Sapna, che porterà via tremila tonnellate di frazione secca. Da lunedì, invece, dovrebbe aprire la piazzola del tritovagliatore di Casalduni messa a disposizione dall'azienda pubblica che si occupa di gestire i rifiuti del Beneventano, la Samte. Dopo una lunga contrattazione, infatti, nella conferenza dei servizi del 26 agosto, la provincia di Benevento ha accettato di accogliere 12 tonnellate di frazione secca provenienti dalla Città Metropolitana di Napoli. Fatti i sopralluoghi, dovrebbe arrivare adesso l'ordinanza per disporre i conferimenti.