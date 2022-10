Spesa al supermecato gratis, arrestate due donne a Forio

Spesa per 100 euro, ma senza pagare alla cassa. A segnalarlo il titolare di un supermercato di Forio a Ischia, che si è rivolto ai carabinieri per segnalare gli ammanchi non contabilizzati. E ha consegnato ai militari le immagini di videosorveglianza delle ultime settimane.

Così sono state indivudate due donne, clienti affezionate del market e riprese più volte a riempire il carrello senza passare per le casse. Dopo un breve pedinamento, le due ladre sono state bloccate dai militari in borghese: perquisite e trovate in possesso di alimenti, entrambe sono state arrestate.