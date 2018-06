Spettacolare blitz nel centro storico di Marano: catturati due uomini del clan Orlando

Giovedì 7 Giugno 2018, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 11:21

Li hanno acciuffati con un blitz andato in scena nella serata di ieri nel centro storico di Marano. Un'azione spettacolare, quella dei carabinieri di Castello di Cisterna e dei militari dell'Arma della Compagnia di Marano, che hanno arrestato due uomini ritenuti affiliati al clan Orlando di Marano, la fazione malavitosa subentrata ai Polverino nella gestione dei traffici illeciti in alcuni comuni a nord di Napoli.In manette sono finiti Celestino De Fenza, 34 anni, nipote di un esponente di primo piano del clan Nuvoletta, e Pasquale Baiano, 37 anni.I due erano a bordo di uno scooter, quando i carabinieri - che erano in borghese - li hanno bloccati all'altezza di una caffetteria. Decine di passanti e residenti hanno assistito al blitz. De Fenza e Baiano hanno tentato di darsi alla fuga, ma i militari non si sono fatti sorprendere.