Spiagge libere chiuse a Bacoli, ecco l'app per la riapertura

Prenotazione attraverso app, ingressi contingentati, percorsi differenziati e controlli. Questa la modalità delineata per la fruizione degli arenili liberi di Bacoli, inaccessibili da sabato a ieri. Il tempo necessario per mettere a punto un sistema in linea con il protocollo di sicurezza regionale. Il sindaco Josi Della Ragione spiega: «La spiaggia sarà gestita attraverso un'app di prenotazione, al fine di tracciare le presenze nel rispetto delle regole. Oggi ufficializziamo tutti gli atti. Sarà pubblicato un avviso per le associazioni di Protezione civile e delle forze dell'ordine, che ci aiuteranno nei controlli».

Coinvolti anche volontari e i comitati di quartiere. «Non si occuperanno di controllo ma faranno una sorta di prevenzione con volantini informativi e interventi che facciano comprendere ai bagnanti le distanze da osservare», aggiunge il primo cittadino. «Parallelamente, in questi giorni di chiusura, stiamo ripulendo le spiagge pubbliche. In particolare, con gli operatori della Flegrea Lavoro, stiamo intervenendo sulla spiaggia romana nei pressi della foce centrale del lago Fusaro» aggiunge Della Ragione. Lungo il tratto di sabbia, e nell'area a ridosso, sono stati rinvenuti rifiuti e ingombranti segnalati al Comune anche dal gruppo civico Coordinamento delle periferie.

Ieri monitoraggio serrato sulla litoranea. Nonostante il divieto d'accesso, assembramenti si sono verificati nei tratti liberi di Miseno-Miliscola. Guardia costiera, polizia municipale, guardia di finanza, carabinieri, polizia di Stato hanno allontanato i bagnanti dalle spiagge pubbliche. «Abbiamo eseguito controlli anche nei lidi privati prosegue il primo cittadino Della Ragione - nessuno vuole essere contro un'economia già in difficoltà come quella balneare, ma ritengo sia doveroso che anche loro rispettino le regole. I concessionari dei lidi devono garantire le distanze di sicurezza. Altrimenti gettiamo a mare tre mesi di sacrifici». Con le forze dell'ordine, il sindaco ha convocato i concessionari degli stabilimenti balneari affinché siano rispettate le regole anti assembramento. Nei lidi flegrei, aperti ormai da una settimana, percorsi differenziati in entrata e in uscita, registrazione e misurazione della temperatura all'ingresso, prenotazione attraverso app o per telefono, mascherina fino al proprio ombrellone o lettino. Con prezzi ritoccati rispetto allo scorso anno. Dal 20% al 40%. La neo associazione di imprenditori turistico-balneari offre gratis ombrelloni e lettini a medici e infermieri. Una decisione che suggerisce ai colleghi. Sulla querelle spiagge libere interviene il Sindacato italiano balneare, che invita i sindaci a non chiudere gli arenili pubblici. «Riteniamo fondamentale un'azione di tutti i Comuni campani per la gestione in sicurezza della spiagge libere afferma in una nota il sindacato - per il futuro, rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con Comuni e Regione per migliorare ed ottimizzarne la gestione senza sottrarre spazi al pubblico».

Lungo la litoranea flegrea a Monte di Procida arenili pubblici accessibili, a Pozzuoli dal 15 giugno.

