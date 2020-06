Spiagge libere, la svolta a Napoli: per contare le persone arriva la protezione civile, ecco come agirà

LEGGI ANCHE

L'estate fatica a sbucare fuori dall'umidità invernale ma la voglia di mare c'è, ed è tanta, nonostante lepreoccupazioni e le paure per il virus che ci ha messo in ginocchio.: insomma, l'importante è non superare il numero massimo di persone consentite sulla sabbia. Già, ma qual è il limite massimo di persone che possono accedere a Mappatella Beach? E quanti bagnanti sono ammessi alla spiaggia delle monache o alla colonna spezzata?Non sembrino oziose le domande che abbiamo lasciato in sospeso, la colpa è tutta delle nuove norme alle quali i gestori dei lidi a pagamento si sono immediatamente adeguati (anche perché avrebbero pagato salatissime contravvenzioni se non l'avessero fatto) mentre per le spiagge libere si continua a navigare a vista con quella lentezza che solo la burocrazia riesce ad imprimere alle attività.Su quei cartelli c'è scritto che bisogna misurare la temperatura e non andare in spiaggia se è superiore ai 37,5 gradi (ma non c'è scritto chi deve misurarla); che bisogna stare a un metro di distanza l'uno dall'altro e che i teli mare vanno stesi sulla sabbia almeno a tre metri e mezzo di distanza; c'è il monito a non sostare sulla battigia e a non fare giochi di gruppo ma, soprattutto, c'è scritto che «è vietato l'accesso quando si è raggiunto il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nell'area».Allora, ammesso che ogni bagnante si porta da casa il termometro per misurare la temperatura ed entra solo dopo aver verificato di avere meno di 37 e mezzo; dato per scontato che nessuno si avvicina a meno di un metro e che ogni telo mare è lontanissimo dal successivo, appurato che nessuno giocherà a pallavolo o a calcio sulla spiaggia e che nemmeno un bagnante si permetterà di sostare con i piedi nell'acqua, alla fine, come si fa a sapere il numero massimo di persone ammesse nell'area se non c'è scritto da nessuna parte? E, soprattutto, se anche ci fosse scritto qual è il numero da non superare, chi si metterebbe a verificare se in quel preciso momento ci sono troppi bagnanti e chi avrebbe la forza di bloccare quelli che vorrebbero andare a tuffarsi pur essendo in sovrannumero?Siccome a queste domande non c'è risposta (perché il brontosauro burocratico sputerà fuori una soluzione almeno a metà luglio, secondo le ultime previsioni) attualmente sulle piagge non c'è quasi nessuno che controlla.Il quasi è generato dalla constatazione che mentre a Mappatella beach ieri mattina non abbiamo scorto l'ombra di un addetto, sulla spiaggetta delle monache a Posillipo sono apparse dal nulla tre persone della protezione civile che, contapersone alla mano, hanno iniziato a prendere nota del numero dei presenti. Fortunatamente non erano in tanti, ma se fossero stati in eccesso, chi sarebbe stato estratto a sorte per essere mandato via dalla spiaggia?Dall'alto di Posillipo ieri sembrava che il periodo drammatico del lockdown fosse lontanissimo. Decine di barche all'ancora, tante persone rilassate a tuffarsi.Insomma un tutto esaurito dimezzato al quale s'è arrivati con tante difficoltà e con la paura di non farcela. Prenotazioni obbligatorie, misurazione della temperatura e sanificazione agli ingressi, percorsi obbligati per entrare e uscire dallo stabilimento, controlli serrati (ma non opprimenti) da parte del personale che vigila sulle distanze minime di sicurezza e sull'utilizzo dei dpi nelle aree condivise.che è stato riaperto da una decina di giorni ed è frequentatissimo perché da quella passerella che s'infila nel mare sembra che il virus e la paura siano lontanissimi.