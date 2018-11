L'arenile flegreo ridotto a discarica: sulle spiagge cloaca anche un salotto

Lunedì 5 Novembre 2018, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 09:42

Spiagge ridotte a discariche nei Campi Flegrei. L'arenile delle Monachelle ad Arco Felice, quello del lungomare di via Napoli ai confini con Bagnoli, la spiaggia della Beata Venere a Baia e quella libera di Licola. Uno spettacolo indegno, un vero e proprio sfregio alla natura della Terra del Mito. «Il mare non fa altro che restituire quello che impunemente ed in maniera sconsiderata buttiamo a mare e nei fiumi: abbiamo usato e continuiamo ad usare il mare come un tappeto sotto il quale nascondere la polvere - ha dichiarato Piernazario Antelmi, delegato Wwf per la regione Campania - nel mare finisce di tutto dai rifiuti plastici ai ferrosi, quelli liquidi e solidi». Sulla spiagge delle Monachelle e a via Napoli una lunga scia di rifiuti di plastica. Ma non solo: arredi dismessi, legname, tantissimi retini da pesca, riversati dalle mareggiate. Ieri mattina, poi, anche l'arenile della Beata Venere a Baia era in condizioni disastrose. La spiaggia degli imperatori, infatti, dopo la mareggiata dell'ultima settimana dal porto di Baia e fino a Punta Epitaffio era uno sversatoio di spazzatura. Casse di polistirolo, bottiglie ed oggetti di plastica ma anche un bidone enorme restituito dal mare. Il tutto a pochi metri dal parco archeologico marino sommerso e dell'area marina protetta. Non da meno anche sulla spiaggia libera di Licola dove questa volta c'entra poco la mareggiata. Infatti, la notte scorsa ignoti si sono liberati di divani, sedie e contenitori di plastica.