Spiagge sicure, primo blitz a Ischia: via gli ambulanti dai Maronti

Lunedì 8 Luglio 2019, 14:33

Nell'ambito dell'operazione «Alto Impatto», i carabinieri della compagnia di Ischia hanno notificato sette ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, sorpresi a svolgere attività di commercio abusive.I provvedimenti (i primi eseguiti sull'isola) sono stati applicati sulla «Spiaggia dei Maronti» a Barano d'Ischia. Sono state elevate sanzioni per complessivi 3.500 euro ed è stata sequestrata merce di vario genere per un valore di 500 euro.Nel porto di Ischia, invece, i militari dell'Arma hanno denunciato un 39enne del posto per spaccio di sostanza stupefacente e gli è stata sequestrata una dose di 0.30 grammi di eroina. Sono ancora in corso a Forio controlli sulla regolarità per 19 «affittacamere» pubblicizzati su un noto sito web.