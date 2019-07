Spiana area dove ci sono rifiuti, imprenditore denunciato dai carabinieri nel Napoletano

Giovedì 25 Luglio 2019, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un terreno vasto 10mila metri quadrati sulla via Rossellini di Pomigliano d’Arco i carabinieri della stazione forestale di Marigliano hanno interrotto dei lavori di movimento terra in atto. Una ditta edile pomiglianese stava depositando e spianando terreno, verosimilmente per ricoprire rifiuti già scaricati sul quell’area.Dal controllo della documentazione è stato accertato che i lavori erano abusivi né c’erano certificati che chiarissero il tipo e la provenienza del terreno depositato che perciò è stato considerato come rifiuto. I militari hanno pertanto proceduto al sequestro di un’area vasta circa 4mila metri quadrati, per la maggior parte inquinata da rifiuti plastici, guaine bituminose e scarti edili sversati illecitamente e dal terreno scaricatovi sopra.Il titolare dell’impresa, un 51enne di Pomigliano d’Arco, è stato denunciato per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti. Le indagini proseguono.