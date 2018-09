Controlli in tarda serata da parte dei carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia vomero. in piazzetta Aniello Falcone 6 ragazzi sono stati “beccati” a fumare spinelli; tutti tra i 20 ed i 28 anni, perquisiti, sono stati trovati in possesso di marijuana e hashish in modiche quantità. sequestrati 5 grammi di marijuana e 3 di hashish.

Domenica 9 Settembre 2018, 13:06

