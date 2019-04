Sporcizia, rifiuti presso il Municipio la vergogna in pieno centro storico

Martedì 2 Aprile 2019, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 16:31

Cosa sta succedendo al centro storico di Napoli da qualche settimana? Se lo staranno chiedendo con apprensione i cittadini del centro cittadino che da qualche tempo vedono crescere in maniera esponenziale gli episodi di accumuli di sporcizia e rifiuti in pieno centro, a due passi dalle vie dello shopping e dai monumenti più visitati della città. Sulla pagina Facebook dell'associazione "Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli" i cittadini hanno postato l'ennesimo video di denuncia che riprende impietosamente i rifiuti accumulati agli angoli dei marciapiedi e attorno alle campane che ormai non vengono più svuotate con regolarità. Nel video - che in poche minuti ha scatenato una fitta discussione sulla pagina dell'associazione - si possono notare le tristi condizioni di via San Giacomo, a due passi dal palazzo monumentale che ospita il Comune di Napoli.Grossi cartoni, coperte e capi di abbigliamento - probabilmente abbandonati dai diversi clochard che di notte stazionano in zona -, specchi, materassi, deiezioni canine e fin anche residui di rifiuti bruciati rendono il transito sul marciapiede estremamente difficoltoso, oltre che pericoloso. Da diversi giorni, inoltre, si segnala l'accumulo di rifiuti anche nella zona di via Duomo, la principale via dei musei partenopea, simbolo sempre più evidente - qualora ve ne fosse necessità - che a Napoli esiste una parte di cittadinanza che non intende in alcun modo collaborare con le istituzioni per migliorare le condizioni di pulizia delle strade.Come al solito il web si spacca sulle responsabilità di uno scempio che, in attesa del previsto boom turistico per le festività pasquali, rischia di coprire di vergogna l'intera città. Da un lato la sempre più folta schiera di quelli che puntano il dito contro le ormai croniche inefficienze di Asìa e contro la mancanza di controlli severi verso chi sporca e dall'altro chi, invece, se la prende con gli incivili che depositano ogni genere di rifiuto a qualsiasi ora del giorno e della notte. Nemmeno la centralissima via Toledo è immune dal problema legato all'accumulo di rifiuti. Specie nelle zone dove sono presenti locali che vendono il famoso "steet food" partenopeo si accumulano cartacce intrise di olio, lattine di bibite e bicchieri di plastica. I cestini sono pochi e gli operatori ecologici non riescono a colmare il gap tra chi sporca e chi deve - o dovrebbe - ripulire. Sono molte le lamentele dei cittadini per la mancanza di un piano di spazzamento veramente efficace. Nemmeno l'incremento del numero di prelievi quotidiani da parte degli spazzini riesce a garantire un minimo di decoro in una città a cui cominciano già a tremare i polsi in attesa della prevista chiusura del termovalorizzatore di Acerra. Una chiusura che, se non si corre immediatamente ai ripari, rischia di far precipitare il sistema di raccolta dei rifiuti ai livelli pre-crisi.Sullo sfondo della mini-crisi che si registra nel centro storico della città l'inadeguatezza del parco mezzi Asìa e l'età media avanzata degli operatori. La speranza di palazzo San Giacomo è di riuscire ad arginare i fenomeni di accumulo di rifiuti fino all'assunzione di 300 nuovi operatori ecologici previsti nel prossimo triennio.