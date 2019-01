CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 8 Gennaio 2019, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che Napoli sia carente di impianti sportivi e quei pochi esistenti siano in pessime condizioni, è un dato di fatto, e ne sa qualcosa il commissario per le Universiadi. In attesa che le strutture siano pronte per luglio, l’amministrazione comunale opta per attività sportive virtuali, tipo il fantacalcio. Si chiama «FantaNapoli, una città che gioca» ed è l’idea avanzata (e approvata) dalla Commissione Sport del Comune di Napoli presieduta da Carmine Sgambati che vedrà coinvolte le dieci Municipalità. Ciascuna dovrà gareggiare con una propria squadra composta da dieci persone, due però dovranno essere consiglieri municipali. Due eletti dal popolo che dedicheranno il loro tempo a giocare al fantacalcio seguendo il campionato di serie A. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione comunale al punto che l’assessore Ciro Borriello ha assicurato il patrocinio in quanto «si tratta di un’iniziativa importante dal punto di vista sociale che mette al centro i valori dello sport».IL REGOLAMENTONel regolamento pubblicizzato per trovare cittadini disposti a giocare al fantacalcio, si precisa che ogni Municipalità dovrà dotarsi di una squadra che dovrà essere composta da dieci elementi residenti nel territorio tra cui due consiglieri municipali. Il via dalla fine di gennaio al 23 maggio, con 20 puntate trasmesse dall’emittente Tv Luna in cui due squadre diverse si confronteranno ogni settimana in diretta. Non prima però di creare «un vessillo, o stemma, e un inno che dovrà avere anche un legame con il territorio al quale si appartiene». A fine campionato, le prime tre squadre classificate si vedranno assegnati «premi come viaggi o borse di studio universitarie».Ogni Municipalità avrà mille punti che serviranno per l’asta dei calciatori con cui comporre la squadra del fantacalcio e si promette «una cerimonia che avrà luogo in una sede istituzionale e con la partecipazione del presidente della commissione Sport e dell’assessore Borriello, con l’auspicio che sia proprio il sindaco a dare l’avvio».