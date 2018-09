Giovedì 20 Settembre 2018, 15:59

Firmato l’accordo quadro tra il Comando delle Forze Operative Sud, la Regione Campania, l’Arcidiocesi di Napoli e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, per promuovere sinergie volte al contrasto della dispersione scolastica e favorire l’integrazione e l’inclusione sociale. Un progetto nato dalla necessità di mettere insieme tutte le forze istituzionali per combattere una piaga che da anni mette Napoli in cima alla classifica dell'abbandono dei banchi di scuola. Sarà lo sport il mezzo con cui si offriranno servizi ed opportunità ai ragazzi. Un metodo già sperimentata da Scholas Occurrentes, Fondazione creata da Papa Francesco quando ancora era vescovo in Argentina.Il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale Corpo d’Armata Rosario Castellano, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Scolastico dell’Arcidiocesi di Napoli, Francesco Rinaldi, il Presidente di Scholas Occurrentes, Josè Maria Del Corral hanno così siglato un protocollo di intesa che nei prossimi mesi metterà in campo tante opportunità. L’accordo prevede lo sviluppo di servizi socio-educativi, attività di orientamento, continuità e sostegno alle scelte dei percorsi formativi e l’implementazione di progetti sportivi, compreso l’attivazione di nuove strutture in aree depresse e densamente popolate. I partner si attiveranno, inoltre, per diffondere sicurezza e legalità, favorendo la formazione di una coscienza civile, finalizzata al contrasto di ogni forma di discriminazione, marginalizzazione e disagio sociale, oltre che elaborare strategie per prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.«Abbiamo investito quasi 50 milioni di euro per il programma Scuola Viva, per tenere le scuole aperte fino a sera - ha detto Vincenzo De Luca - Per evitare che i ragazzi stessero in mezzo alla strada. Programmi di formazione al lavoro, approvato una legge contro il Cyberbullismo e garantito il trasporto scolastico gratuito a studenti fino a 26 anni. Con borse di studio abbiamo garantito la formazione ai ragazzi fino agli ultimi anni delle scuole superiori e agli universitari. Un vero miracolo. Tutto quello che va verso il contrasto della dispersione scolastica va automaticamente a favore della legalità. Un intervento decisivo».L'esercito metterà in campo i suoi istruttori e le strutture sportive per fare dello sport l'arma vincente contro il ddisagio sociale. Previste tante attività di educazione alla legalità e progetti formativi. «Vogliamo creare un grande movimento sportivo - ha continuato De Luca - La gran parte degli investimenti che prevediamo è orientata sugli impianti di quartiere. Si apre una stagione importantissima in connessione con le universiadi per ristrutturare gli impianti che già esistono nei quartieri e per creare un movimento sportivo dei giovani».