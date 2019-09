CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Settembre 2019, 09:49

Concerti e ruderi, sport e abbandono, ristoranti e parchi sotto sequestro, pontili panoramici e discariche abusive. Contraddizioni a Fuorigrotta e Bagnoli dove degrado e divertimento crescono insieme. Incuria e attrazioni per il tempo libero occupano le stesse strade tra viale Kennedy e viale Giochi del Mediterraneo, Coroglio e via Cattolica, via Diocleziano e via Bagnoli. A questo si aggiunge il problema generale della mancanza di fondi per il decoro urbano che assedia tutta la città.