Sport negati a Napoli, l'impegno â€‹di Grassi: «Privati pronti a investire»

Domenica 14 Ottobre 2018, 11:21

«L'occasione delle Universiadi è da non perdere: solo così possiamo sperare di recuperare gli impianti sportivi a Napoli. Pochi e mal ridotti», dice Vito Grassi, presidente dell'Unione industriali di Napoli e con il cuore impegnato nella pallacanestro: suo fratello Federico è comproprietario della Napoli basket e l'azienda di famiglia è lo sponsor ufficiale della squadra che milita in serie B.«La carenza è ormai un dato di fatto. Noi confidiamo come le Universiadi possano essere l'occasione per adeguare il maggior numero di impianti. E quindi usufruirne in futuro. Sono fiducioso che la situazione migliorerà e ci ritroveremo con un maggior numero di siti dopo queste competizioni sportive. Che poi i grandi eventi sportivi servono anche a questo: ristrutturare e ampliare il più possibile i siti».«Ma sarebbe assurdo non approfittare di quest'occasione. Se non lo facciamo ora con le Universiadi quando lo facciamo? Solo così, con i fondi pubblici dedicati, potremmo adeguare e mettere a norma gli spazi per renderli omologati e, soprattutto, fruibili al maggior numero di persone».«Volley e basket, tanto per citare due esempi, sono sport seguiti e supportati sopratutto per amore e passione e non certo per speculazione o investimenti in termini prettamente economici. Però in ogni parte del mondo questi luoghi rappresentano comunque un incredibile volano di sviluppo. Anzitutto sociale».«C'è una domanda maggiore dell'offerta eppure ci sarebbero tutte le condizioni per creare infrastrutture adeguate. Ma creando un'offerta di un certo livello e prevedendo impianti che possano essere usati per più contesti come accade ovunque».«Come sempre comanda la strategia ma se gli enti pubblici volessero, si potrebbero trovare tutti gli strumenti per favorire gli investimenti».