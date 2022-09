Sposi in Lamborghini nella villa comunale di Castellammare: arrivano i vigili, multe per tutti

Sposi a bordo di una Lamborghini a spasso sulla villa comunale di Castellammare. Poco dopo le 15, l'auto di lusso, particolarmente vistosa per il colore acceso, è salita sull'area pedonale del waterfront stabiese. Alla guida lo sposo e accanto a lui sua moglie, pronti a immortalare i momenti più belli della giornata.

Nel primo pomeriggio, poco dopo la cerimonia in chiesa, gli sposi sono arrivati in villa comunale assieme a un gruppo di amici e familiari per il servizio fotografico. Senza alcuna autorizzazione, la comitiva guidata dai fotografi ha occupato la villa con l'auto e scattato foto ricordo dentro e accanto all'auto. Una presenza che non è passata inosservata ai passanti, che hanno fotografato gli sposi all'interno del mezzo su un'area del tutto vietata a scooter e auto, e nemmeno ai vigili urbani che sono arrivati sul posto e hanno multato i protagonisti dell'increscioso episodio.