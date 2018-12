CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Dicembre 2018, 08:46

Dopo lo spot su Spelacchio, l’ormai celebre albero di Natale romano, è Napoli il nuovo palcoscenico scelto da Netflix per il suo prossimo spot in vista delle festività natalizie: il colosso delle tv online ha infatti scelto di lanciare nei prossimi giorni il suo catalogo italiano tra i presepi di San Gregorio Armeno. La direzione artistica è stata affidata a Francesco Lettieri, regista di tutti i videoclip di Liberato, il rapper misterioso, e di alcuni di Calcutta, tra cui l’ultimo, «Kiwi». Lo spot racconta la tradizione partenopea del Natale tra presepi e statuine, passando dal volto di un attore alle sapienti mani di Marco Ferrigno. È proprio lui, che ha messo nel presepe le celebrità, da Berlusconi ad Angela Merkel, da Hamsik a Sarri e Ancelotti, da Pino Daniele a Michael Jackson, che attira in questi giorni orde di turisti nella sua bottega nel cuore del centro antico, a prestare i suoi lavori al canale americano, che già a settembre aveva chiamato in ballo per la sua campagna pubblicitaria Napoli: «Se il traffico di Napoli ti blocca, basta Netflix. E da Posillipo all’Arenella ti fai mezza stagione: puoi andare avanti con la tua serie preferita mentre attraversi la città».