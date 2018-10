CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 14 Ottobre 2018, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sprint finale è iniziato. Manca solo la presentazione ufficiale delle candidature. Ma c'è già una candidata che - almeno per ora - sembra destinata a partire con i favori del pronostico. Per la Fondazione BancoNapoli la data fatidica è il 21 novembre prossimo, giorno della seduta del Consiglio generale, dalla quale scaturirà l'elezione del nuovo presidente. In settimana il commissario Giovanni Mottura - per il cui mandato è prevista la scadenza il 4 dicembre - ha provveduto a definire gli ultimi passaggi del complesso iter burocratico avviato nella scorsa primavera dal ministero dell'Economia. Per lunedì 22 ottobre è prevista l'ultima seduta del Consiglio Generale ancora in carica.CANDIDATUREEntro quella data saranno definite le candidature per le cariche di presidente, vicepresidente, per i 3 componenti del Consiglio di Amministrazione e per quelli del collegio sindacale. Ovvero tutte quelle cariche di fatto sospese con il commissariamento. È necessario risalire a quelle tribolate vicende per comprendere quello che accadrà nelle prossime settimane. Dal gruppo che ha ripetutamente criticato, carte alla mano, l'operato dell'ex presidente Daniele Marrama verrà fuori il nome della prima candidata alla leadership della Fondazione. La scelta è caduta sull'imprenditrice Rossella Paliotto. Una candidatura che sembra molto solida nei numeri.PALIOTTOIl fronte che sostiene l'imprenditrice parte dai sei componenti che dalla primavera dello scorso anno si sono opposti all'ex presidente, avversandone apertamente le scelte ed alcuni investimenti, ritenuti incompatibili con gli interessi della Fondazione. Da un lato l'amministrativista Orazio Abbamonte e dall'altro la stessa Paliotto hanno capeggiato da allora lo schieramento dal quale è uscito il nome del candidato alla presidenza. I nomi degli altri quattro consiglieri Caia, Di Baldassarre, Pessolano e Baselice completano il gruppo che, con sei componenti, appare già ben piazzato nella corsa per la presidenza. Un fronte omogeneo che potrebbe guadagnare anche altri consensi nelle prossime settimane. Un fronte destinato a crescere se, come pare, anche altri quattro abbiano sottoscritto la candidatura. Tuttavia da qui al 22 ottobre non si possono escludere a priori colpi di scena.Il fronte dei consiglieri storicamente vicino a Marrama anche Francesco Fimmanò dall'esterno non hanno rinunciato ha lavorare per una candidatura alternativa. È tramontato sul nascere il rettore dell'Università del Molise Gianmaria Palmieri, che ha rinunciato perché attorno al suo nome non si sarebbero raggiunti i 5 voti necessari presentare la candidatura. Resta allora in campo una sola possibilità, ancora tutta da verificare.TROMBETTISi tratta dell'ex rettore dell'Università federiciana Guido Trombetti, un nome di alto profilo. Ma lo stesso Trombetti, per il momento, sembra incerto se accettare o meno la candidatura. L'ex assessore regionale forse gradirebbe una candidatura bipartisan. Ma è piuttosto difficile che si arrivi ad una scelta unanime, in quanto, come detto, Paliotto avrebbe 9 o 10 voti già blindati. Solo nei prossimi giorni si saprà se il nome dell'ex rettore sarà inserito nell'elenco che dovrà pervenire alla Fondazione entro il 22 ottobre. «Se Trombetti è disponibile- spiega il vicepresidente della Corte dei Conti Francesco Fimmanò- può essere l'uomo giusto. Per lui parla la sua storia di servitore civile. Penso che chiunque debba sostenerlo. Ritengo legittima l'aspirazione di chiunque ma, dopo aver avuto il peggio, la Fondazione merita di rinascere».