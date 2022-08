Napoli, sprint sul concorsone Asia: 26mila candidati, 500 posti, prove a settembre

Ventiseimila partecipanti per 500 posti. Sono stati pubblicati ieri sul sito di Asìa, partecipata comunale che si occupa di raccolta e smaltimento rifiuti, il diario delle prove scritte e le istruzioni per lo svolgimento dei test. Un esercito di aspiranti, tra cui anche laureati, che punta ad entrare in una graduatoria di idonei, con validità triennale, da cui l’azienda potrà attingere a scorrimento per l’eventuale assunzione di 500 unità di personale. Il profilo a concorso è per addetti allo spazzamento, raccolta e tutela decoro del territorio.



Le prove avranno inizio il 12 settembre e dureranno fino al 30 settembre. Sono suddivise in 12 sedute. Ogni giorno si svolgeranno tre sessioni: alle 8, alle 12 e alle 16. Le prove scritte avranno luogo presso il padiglione 10 della Mostra d’Oltremare di Napoli, accessibile esclusivamente dall’ingresso di piazzale Tecchio. L’ingresso alla Mostra è riservato esclusivamente ai candidati. Non sarà consentito introdurre nelle sale dove si svolgeranno le prove scritte sacche, valigie o contenitori di qualunque genere; telefoni cellulari, agende elettroniche, smartwatch, tablet ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni e alla ricezione e trasmissione di dati, carta da scrivere, appunti, manoscritti, codici, libri o pubblicazioni di qualunque tipo. Nelle sale di esame viene esclusivamente consentito l’uso di sacchetti trasparenti contenenti alimenti, bevande ed effetti personali. La prova scritta, svolta con modalità informatica, è volta alla verifica delle conoscenze teoriche di cultura generale, nozioni di igiene ambientale, di gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, diritti e doveri dei lavoratori, sicurezza sul lavoro, codice della strada. Consisterà in cinquanta quesiti a risposta multipla, ai quali si dovrà rispondere entro 50 minuti. I quesiti che concorrono a formare i questionari oggetto di ciascuna sessione d’esame vengono ricavati dalla banca dati validata dalla Commissione. Il testo di ciascuna domanda è corredato da tre risposte predefinite tra le quali il candidato dovrà scegliere.



La valutazione della prova scritta è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate. Per il superamento della prova scritta i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno trenta cinquantesimi. Si terrà conto di alcuni fattori per punteggi extra, tra i quali non è compresa la laurea.

Esperienza pregressa nel settore, 5 punti; patente C o superiore, CQC, 5 punti; inoccupati e disoccupati, 5 punti. Duecento posti saranno riservati a contratti di apprendistato, per i partecipanti dai 18 ai 29 anni «a prescindere dalla posizione in graduatoria», come si evince dal bando. Sul concorso di Asìa massima attenzione dell’amministrazione. Era il 28 giugno quando Claudio Cecere del M5S dai banchi della Sala dei Baroni - nel corso di un intervento in Consiglio comunale - si rivolse al sindaco Gaetano Manfredi svelando trame sinistre. «Caro sindaco - accusò Cecere - ho saputo che alcuni consiglieri comunali stanno promettendo a tanta povera gente posti nell’Azienda di igiene urbana. Abbiamo parlato tanto di trasparenza facciamo in modo che sia veramente così». Il sindaco, come l’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso, ex magistrato, hanno subito indossato l’elmetto per tenere lontani i truffatori, tanto che un mese fa, fu proprio Mancuso, dalla festa dell’Unità a piazza Municipio, a dire: «Circolano voci di richieste da 25mila euro per avere la certezza di essere assunti. Dite a tutti che questi personaggi sono truffatori e come tali vanno denunciati».