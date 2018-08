Nubifragio nel Napoletano: sprofonda l'Appia e il vento sradica gli alberi

Mercoledì 22 Agosto 2018, 19:57 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ANTIMO - Tre profondi graffi della burrasca di ieri pomeriggio nel napoletano. A Sant'Antimo in via Dante Alighieri le forte raffiche di vento hanno sradicato un grosso platano che si è abbattuto all'istante sulla sede stradale, mentre infuriava il temporale. Per fortuna in quell'istante in via Dante Alighieri, non transitavano né veicoli né pedoni.Il temporale, ha anche aperto una grossa voragine su via Appia, la strada già al centro di una inchiesta della procura di Napoli nord per la sua pericolosità è stata interessata da uno smottamento sotterraneo che ha aperto una grossa voragine. Il pomeriggio da cani di Sant'Antimo si è concluso con un allagamento in via Roma, dove sono saltati i tombini.