Giovedì 20 Dicembre 2018, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 12:25

CASORIA - Allarme crolli nel centro storico di Casoria: voragine in un fabbricato di via Santa Croce. Sgomberati cinque nuclei familiari. Strada chiusa al traffico veicolare e pedonale. Alla base dell'ennesimo dissesto probabilmente le infiltrazioni d'acqua dai fatiscenti sottoservizi della zona. Immeditao l'intervento del Comune che ha immeditamente disposto l'avvio dei lavori, in somma urgenza, per individuare la causa del problema che a pochi giorni dal Natale priva del proprio tetto una ventina di persone. «Tutti sanno, da anni, che ci troviamo in un'area a rischio ma nessuno interviene in maniera radicale per risolvere quella che è una emergenza continua», affermano alcune famiglie del centro vecchio della città.