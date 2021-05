Sproporzione tra redditi dichiarati e beni posseduti: sequestro da 3 milioni a truffatore

Quattro magazzini, sette appartamenti, nove autorimesse, due villini, due lastrici solari e un terreno di circa 500 metri quadrati sono stati sequestrati i dai carabinieri di Giugliano ad un 64enne di Villaricca (Na), sospettato di essere un truffatore, e al momento agli arresti domiciliari per vicende pregresse. Il sequestro è avvenuto in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione . I beni, per un valore complessivo di 3 milioni di euro, sono ubicati nei comuni di Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, Castel Volturno, Sessa Aurunca, Trentola Ducenta e a Minturno.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Caivano, pusher avvisa i clienti dell'arrivo dei carabinieri con... LE INDAGINI Napoli, costringe negozianti a pagare per evitare controlli fiscali:... LA CAMORRA Castellammare, confiscate tre caseal picchiatore del clan... IL CASO Feste proibite nei locali a Napoli, ristoratore pubblica i video sui... LA CRIMINALITÀ Metropolitana di Napoli, rapina con il coccio di bottiglia: arrestato...

I Carabinieri di Giugliano - supportati nella fase esecutiva dai colleghi delle compagnie di Caserta e Latina - hanno documentato una macroscopica sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli realmente posseduti dal 64enne e dal suo nucleo familiare.