Spy story in Procura a Nola: registrati i colloqui di Triassi, ora i pm sono sotto accusa

Dovranno raccontare per quale motivo hanno deciso di registrare quei colloqui con il loro capo. Cosa li ha spinti ad accendere il registratore, di nascosto, dinanzi al loro capo. Strano caso, quello che si sta abbattendo sulla Procura di Nola, ufficio strategico nella lotta al malaffare nell’area vesuviana. A pochi mesi di distanza dalla decisione del Csm di trasferire la ex procuratrice Laura Triassi a Potenza (come sostituto pg), c’è una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati