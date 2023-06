SS. Annunziata, nuova donazione del Lions Clubs International

Dopo il restauro con il ripristino funzionale del cancello cinquecentesco e la pulizia del paramento murario del 2019, la realizzazione dello spazio multimediale per turisti nella sala contigua alla Ruota degli esposti e la digitalizzazione dei documenti antichi del 2021, prosegue l'impegno del Lions Clubs International per la riqualificazione del complesso monumentale della SS. Annunziata: venerdì 30 giugno alle 10 il sodalizio dona alcuni arredi al Salone delle colonne.

La nuova donazione Lions è coordinata da Maria Albrizio e riguarda la sala storica dove si teneva il "Rito del fazzoletto volante". L'ampio ambiente, e i saloni comunicanti con la chiesetta interna, ospitarono le alunne della Annunziata dopo l’incendio del 1839. L'ala dell'edificio fu anche sede dell'ex Banco A.G.P. di cui si può ammirare ancora oggi lo stemma marmoreo policromo a pavimento; il salone anticamente era arredato e dotato di pianoforti per le educande. Fino agli inizi del 1900 le giovani, disposte in fila, venivano osservate dagli uomini che poi le sceglievano lanciando un fazzoletto bianco; veniva raccolto se la ragazza era consenziente o viceversa lasciato cadere se non voleva convolare. Il salone delle colonne fu restaurato e aperto al pubblico nel 2015, accogliendo sculture di Riccardo Dalisi sulla maternità.

In seguito i lavori ideati dall’architetto napoletano – recentemente scomparso - sono stati rimossi.

L’intervento dei Lions consiste in un tavolo conferenze in legno e delle poltroncine trasparenti, in rispetto delle prestigiose preesistenze. “Il salone potrà così essere utilizzato al meglio anche per conferenze ed eventi culturali” spiega l’architetto Ersilia Russo che ha progettato il tavolo, che è in legno massello impiallacciato noce, in armonia con gli elementi lignei della sala. “Da alcuni anni stiamo contribuendo come Lions alla riqualificazione del complesso monumentale della SS Annunziata di Napoli, inserito nel patrimonio UNESCO, offrendo beni e servizi in sussidiarietà con il Comune di Napoli che è ente proprietario di una parte in cui rientrano il campanile, la Ruota degli Esposti, il salone delle colonne ed altri ambienti”. In occasione della presentazione degli arredi sarà aperta al pubblico anche la sala della Ruota degli esposti.