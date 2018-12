CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Dicembre 2018, 10:49

Il campo di calcio non esiste più, solo erbacce incolte che hanno divorato il vecchio terreno di gioco. Gli spalti sono fatiscenti, la pista di atletica distrutta, le palestre degradate, la piscina uno scheletro di acciaio e cemento, ed i topi banchettano tanto che anche il vicino comando dei Carabinieri è stato più volte interessato dal degrado dello stadio che fu di Jeppson e Vinicio ma anche di migliaia di cittadini vomeresi che oggi ne lamentano le cento settimane dalla chiusura.FLASH MOBLe candeline del secondo anno da quando l'impianto è stato definitivamente ingabbiato e chiuso si spegneranno il 25 gennaio prossimo ma oggi una nutrita pattuglia di atleti e non solo sarà alle ore 10 nel piazzale antistante lo stadio per protestare e ricordare a tutti lo stato in cui versa il fu Collana. Come la goccia cinese, gli sportivi napoletani, guidati dal consigliere dei Verdi della V Municipalità Gennaro Nasti, non perdono occasione per ricordare alla cittadinanza la vicenda. «Mai far calare l'attenzione - dicono - significherebbe fare il gioco di chi vuole speculare sulla nostra passione. Il Collana va riaperto e restituito». Una delegazione si recherà alle 12 a Palazzo San Giacomo, in occasione degli auguri di fine anno, per sollevare la questione in modo da non creare un nuovo Mario Argento ormai da tempo, chiuso, disastrato, vandalizzato e aperto a singhiozzo come parcheggio.LA VICENDALa vicenda dello stadio Collana risale alla procedura di gara avviata dalla precedente giunta regionale che, dopo varie vicissitudini e una sentenza del Consiglio di Stato, ha riconosciuto la Giano, società che fa capo tra gli altri al calciatore Fabio Cannavaro e al costruttore Paolo Pagliara, come legittima affidataria dell'impianto. Cosa che ha cancellato lo stadio dai lavori (e dai fondi) delle Universiadi. Il paradosso è che oggi tutte le riqualificazioni sono partite e il Collana, i cui lavori erano cominciati con l'Agenzia regionale per le Universiadi, è totalmente fermo. Dopo aver firmato la convenzione lo scorso luglio la Regione non ha ancora consegnato le chiavi dell'impianto, e gli sportivi da tempo spingono affinché si comincino i lavori per bloccare una impasse che dura ormai da troppo tempo. Oggi si vive in uno stallo assoluto perché la Regione non consegna le chiavi, la Giano, che aveva lamentato dopo aver effettuato diversi sopralluoghi con propri tecnici le pessime condizioni dell'impianto e la necessità di dover investire altri 7 milioni di euro rispetto al bando vinto, non le riceve.