Lunedì 19 Marzo 2018, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 20:27

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sul “caso” Collana, in merito al ricorso numero 3439 del 2017, per la corretta esecuzione e per fornire chiarimenti in ordine all’ottemperanza n. 596/2017, nomina il Commisario ad acta il Prefetto di Napoli, il quale procederà a disporre l’aggiudicazione della concessione, di cui alla originaria procedura, in favore dalla Giano s.r.l. entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione. Si legge inoltre a pagina 10 della richiamata sentenza, che “l’aggiudicazione della concessione in favore della Giano s.r.l. non impedisce assoggettamento ad uso pubblico della struttura”.