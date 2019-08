CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Agosto 2019, 09:03

Una boccata d'ossigeno per il Comune di Napoli le nuove 316 assunzioni, ma la vera operazione di rafforzamento arriverà dopo il concorsone: oltre 500 unità destinate agli uffici di Palazzo San Giacomo. A fotografare la situazione è il direttore generale e capo di Gabinetto del Comune, Attilio Auricchio. Assunzioni, sediolini rubati al San Paolo e focus sulle difficoltà della Napoli servizi dopo la bocciatura del bilancio da parte dei revisori dei conti della partecipata.«La denuncia è stata depositata dalla società che sta completando i lavori dell'impianto. Il dipendente è già stato rimosso dal luogo dove lavorava fino a pochi giorni fa. Dopo la ricostruzione della polizia municipale, e l'accertamento delle responsabilità, verrà licenziato. La notizia è arrivata proprio nei giorni in cui si stava terminando di girare al San Paolo lo spot che verrà presentato in sala giunta in questi giorni».