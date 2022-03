Stadio Landieri e lotta alle mafie, a Napoli si riuniscono le commissioni

Sono due le riunioni previste per domani - in via Verdi a Napoli e in videoconferenza - sono le seguenti. Tutte e due fissate alle 10. Con la commissione Polizia Municipale e Legalità incentrata sul 21 marzo, giornata nazionale della Memoria e dell’impegno delle vittime innocenti delle mafie. Relatore: Mariano Di Palma, referente regionale Libera Associazione nomi e numeri contro le mafie. E con la commissione Sport sullo stadio Landieri.

Invitati l'assessora comunale Emanuela Ferrante, il presidente Municipalità 8 Nicola Nardella, il presidente della commissione Sport Municipalità 8, il servizio tecnico della Municipalità 8 Francesco Truppa, e le associazioni oratorio Don Guanella, sc Gioventù Partenope, Stella rossa, Arci Scampia.

APPROFONDIMENTI L'INCONTRO Giornata memoria vittime innocenti, Ciambriello ai detenuti di... LA CAMORRA Camorra, l'avanzata del clan scissionista da Melito all'ex... IL CASO Don Patriciello, manifestazione a Caivano: «No alla camorra,...