Se non è pace, almeno è tregua disarmata. La strategia della mano tesa ai gruppi di tifosi organizzati scesi sul piede di guerra contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra aver prodotto i risultati sperati. In meno di quarantott'ore una doppia mediazione svolta dalla Questura e dal club azzurro ha riportato un clima di serenità negli ambienti delle curve.



Stemperati i livori, addolciti i toni, trovata un'intesa anche sulle richieste degli ultrà. Merito del lavoro tracciato dal prefetto Claudio Palomba, sapientemente perfezionato dalla Questura partenopea e dallo stesso patron del Napoli. Ha prevalso il buon senso anche tra le non poche sigle del tifo organizzato che costellano la galassia delle curve: le contestazioni, i cori di rabbia contro il presidente De Laurentiis, le plateali scene dei vuoti che si crearono sugli spalti durante la partita di campionato disputata contro il Milan sono solo un brutto ricordo. Acqua passata.



Ma veniamo alla cronaca della giornata di ieri e ai momenti che hanno preceduto la svolta auspicata anche dal Viminale e tesa a riconciliare le rispettive posizioni.

Ricapitoliamo: da un lato c'erano le posizioni dei rappresentanti del tifo organizzato, i quali chiedevano che fosse consentito loro di reintrodurre sugli spalti striscioni, tamburi e bandiere. Da gennaio (e in particolare dopo i gravi incidenti verificatisi sull'Autostrada del Sole all'altezza di Arezzo tra ultrà azzurri e romanisti) la Questura di Napoli aveva stretto le maglie imponendo ai tifosi il divieto di accedere con tutti quegli strumenti che servono a realizzare le coreografie da stadio. Una decisione mal digerita dagli ultrà, che dal canto loro obiettavano anche una disparità di trattamento rispetto a ciò che avviene invece negli stadi di tutto il resto d'Italia.

Dall'altro c'erano la Questura e la Società sportiva Calcio Napoli, determinate a pretendere il rispetto delle regole più elementari di civile convivenza e a dichiarare tolleranza zero contro ogni forma di abusi e violenze.

Di fronte a queste posizioni un ruolo di importante mediazione l'hanno garantita il prefetto di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi. Fino all'ultimo momento possibile: quando gli approcci della Digos con i tifosi avevano lasciato intendere che esistessero buoni margini di accordo, Manfredi si è recato in Prefettura per incontrare il presidente del Napoli che di lì a poco sarebbe andato all'incontro con i rappresentanti degli ultrà in un albergo del corso Vittorio Emanuele.

Il primo cittadino e il prefetto Palomba hanno così esercitato l'ultima suasion su De Laurentiis. Il faccia a faccia tifosi-presidente è andato a buon fine, come riportiamo in altro articolo.

Ma per trasformare una tregua in pace adesso servono gestii concreti di ulteriore buona volontà. È quello che sottolinea al Mattino una qualificata fonte della Questura di Napoli, che spiega: «Per essere credibili, le condizioni che si sono create per raggiungere un'intesa devono essere durature e consapevoli. Sia chiaro che non sarà possibile accettare diktat, e soprattutto atteggiamenti irresponsabili o peggio ancora violenti», spiega chi in queste ore ha partecipato alle riunioni con le sigle ultrà azzurre.





Senso di responsabilità, coscienza e buona volontà, insomma. Anche perché sulla linea di un orizzonte che si avvicina sempre di più c'è da confrontarsi con la grande festa per lo scudetto. Se quella siglata ieri è un'armonia ritrovata, si vedrà. Ora tutti i pensieri dei responsabili dell'ordine pubblico si concentrano sul piano che dovrà garantire un corretto svolgimento delle celebrazioni per il terzo scudetto. Già domani in Prefettura è previsto un nuovo Comitato per l'ordine pubblico per mettere a punto altri dettagli organizzativi importanti, a cominciare dai dispositivi per la viabilità. Nell'intervista concessa ieri al nostro giornale il prefetto Palomba ha rinnovato l'appello ai tifosi: «Facciamo in modo che sia veramente una festa».



In questo clima di ritrovata unità d'intenti non deve stupire la decisione di rinforzare il dispositivo di tutela nei confronti di Aurelio De Laurentiis.

Va detto che la decisione della Prefettura non è stata dettata da alcuna minaccia concreta. Ad influire sulla scelta ha pesato sicuramente ciò che avvenne durante la partita di Champions con il Milan (persa quattro a zero dagli azzurri); ma anche la tensione con una parte degli ultrà sfociata nell'altra gara di campionato, sempre contro i rossoneri.

In concreto, la nuova misura prevede l'impiego di personale delle forze dell'ordine in borghese che seguirà il patron del Napoli con discrezione, ma senza mai lasciargli vuoti intorno.