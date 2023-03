La voglia matta di fare festa della città per i successi degli azzurri per ora si esprime nelle strade, nei vicoli, si coglie dai balconi imbandierati, dalle bancarelle che spuntano a ogni angolo e vendono gadget di ogni tipo. Nelle vetrine delle pasticcerie ci sono torte con le facce dei giocatori, insomma il caleidoscopio di mille colori e mille "pensate" della città è al passo con l'avvincente galoppata che la squadra sta facendo.

Ma il paradosso è che nel teatro dove vanno in scena i trionfi del Napoli, lo stadio Maradona, questa atmosfera è molto più sfumata. Nel catino di Fuorigrotta si può cantare, ma non si possono fare coreografie né introdurre bandiere e nemmeno utilizzare i fumogeni colorati. «Tutte azioni - commenta l'avvocato Luigi Tuccillo tifoso doc - che si fanno in tutti gli stadi d'Europa, a Francoforte lo abbiamo toccato con mano e visto con i nostri occhi». Così sull'onda di questa constatazione è nato il comitato «Rivogliamo il nostro stadio», di cui uno dei promotori è lo stesso avvocato Tuccillo. Il manifesto del neo comitato è una petizione - rivolta a tutti gli attori in campo: il Comune proprietario dello Stadio e la Ssc Napoli che lo utilizza per aggiornare «un regolamento d'uso troppo restrittivo». Ma è rivolto anche alle frange di tifosi organizzati però allo stadio questa organizzazione del tifo non si vede per nulla. Hanno già firmato la petizione decine di tifosi tra cui il manager ed economista Riccardo Monti lo scrittore Maurizio De Giovanni, il notaio Dino Falconio, Lello Carlino numero uno della griffe Carpisa oltre a Tuccillo.

«L'anomalia di quest'anno è che a fronte di una squadra entusiasmante non c'è un tifo entusiasta e organizzato - spiega ancora Tuccillo - il silenzio delle curve stride con il gioco e le vittorie della squadra. Fino a un certo punto abbiamo interpretato questa tiepidezza come scaramanzia o per una non simpatia verso il presidente, adesso però sta diventando un fatto patologico se si considera che la squadra sta battendo tutti i record possibili e immaginabili. Noi vogliamo che l'attuale Maradona sia come il San Paolo quando vincemmo i primi due scudetti, uno stadio imbandierato tutto azzurro dove era sempre una grande festa di popolo Il Maradona deve tornare a essere gioioso. Prima le curve trascinavano la borghesia napoletana abitata ad andare nei distinti o in tribuna adesso è il contrario».



C'entra anche e molto il regolamento d'uso del Maradona in questa vicenda che vede lo stadio non effervescente con richiederebbero le circostanze. «Curva B e distinti sono tornati a colorarsi è ora che anche la Curva A - si legge nell'appello - smetta il suo sciopero cioè non portare le bandiere e torni a colorarsi». In verità introdurre le bandiere è abbastanza difficile perché gli steward sequestrano le aste all'ingresso contrariamente a quanto avviene in tutti gli altri stadi d'Europa. Il secondo ed il terzo punto del manifesto è "organizzazione del tifo" ed entrano nel dettaglio: «Prendiamo l'abitudine di avere una sequenza nel tifo all'ingresso un coro tutti insieme, al decimo minuto un ricordo di Diego, all'87esimo il coro "abbiamo un sogno nel cuore"». La realtà è che la richiesta è di ammorbidire o aggiornare il regolamento per introdurre «un paio di tamburi e qualche megafono».

Il quarto annuncia la raccolta fondi «per innocenti fumogeni se la Società non lo ritiene un problema visto che in altri stadi non scattano le multe. È arrivato il momento di mobilitarci facciamo un incontro con tutte le componenti del tifo napoletano con il supporto della SSc Napoli». E a proposito di Società ieri patron Aurelio De Laurentiis è stato al Maradona per un sopralluogo ai cantieri che interessano l'area della tribuna autorità dove si stanno sale di hospitality in vista della partita della nazionale contro l'Inghilterra.