Napoli-Monza, sette denunce e 10 multe dopo i controlli allo stadio Maradona

Denunciate quattro persone dalla questura di Napoli per aver scavalvato dal settore inferiore della curva B a quello superiore durante la partita di calcio Napoli-Monza, disputatosi lo scorso 21 agosto.

Altre tre persone sono state denunciate in relazione all’incontro Napoli – Lecce del 31 agosto, di cui due per accensione di fumogeni sugli spalti e una terza per danneggiamento aggravato, avendo forzato e reso inutilizzabile un tornello d’accesso al settore ospiti.

Nei confronti dei sette è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo, la misura utilizzata al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi.

Infine, lo scorso 7 settembre, in occasione dell’incontro Napoli-Liverpool, gli operatori hanno sanzionato 10 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo poiché, all’inizio del secondo tempo di gioco, hanno esposto uno striscione non autorizzato in curva “B”.

L'intervento delle forze dell'ordine è stato possibile anche grazie al supporto delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso lo stadio “Maradona”.