Venti carri attrezzi, più di cento uomini della polizia municipale, parcheggiatori abusivi ad ogni angolo e il traffico delle grandi occasioni. La febbre di Napoli-Juventus è anche questa. Quando il grande evento fa rima con il caos. La fotografia di Fuorigrotta ieri sera, nel perimetro intorno lo Stadio Maradona, ha mostrato le varie facce della città, tutti i suoi limiti ma anche i suoi pregi.

A fine serata si contano 123 multe per violazioni al codice della strada, 81 auto in divieto di sosta prelevate e nove parcheggiatori abusivi sono stati denunciati. Gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato due vetture (per avere riscontrato l'assenza della polizza assicurativa), e controllato trenta esercizi commerciali.

Prima della gara si vedevano gli abusivi della sosta in cerca di clienti, e gli agenti della municipale ai varchi nel tentativo di evitare l’ingresso nell’area dell’impianto ai non autorizzati e le forze dell’ordine in assetto antisommossa per evitare scontri tra tifoserie, in una partita considerata ad “alto rischio”. Un “double face” e le solite contraddizioni. Sullo sfondo la denuncia della Uil funzione pubblica, firmata dai sindacalisti Annibale De Bisogno e Ida Grassia, che alle 21, in pieno big match, hanno effettuato un sopralluogo - trattenendosi fino alle 2 di notte - presso i locali dell’Uora (Unità operativa rimozione autoveicoli), in via Santa Maria del Pianto 142, «al fine di verificare l’idoneità della struttura e le condizioni di lavoro del personale della polizia locale impiegato».

I carri attrezzi pronti a prelevare la auto in sosta sono stati sistemati tra piazzale D’Annunzio, sotto la curva B, e nei pressi dell’uscita Tangenziale Fuorigrotta all’altezza di Parco San Paolo. La media delle auto prelevate va dalle 70 alle 100 vetture. E ieri i numeri si sono tenuti in linea con le altre partite di cartello. «L’obiettivo - spiegano alcuni vigili impiegati nei pressi del Maradona - è togliere dalla sede stradale i mezzi che intralciano la circolazione. In modo tale da permettere al termine della partita il deflusso in pochi minuti. Gli ingorghi che creavano un tempo l’imbottigliamento delle auto non ci sono più, al netto dei problemi di emergenza. Liberiamo così anche le vie di fuga per eventuali mezzi di soccorso». Ma la lingua batte dove il dente duole. Ad alzare gli scudi ci pensa la Uil, che denuncia le condizioni di lavoro degli operatori della municipale presso le autorimesse dove vengono trasportate le auto sequestrate. «C’è un solo computer e tre vigili - evidenzia De Bisogno - Parliamo di un luogo dove, dopo le partite, arrivano centinaia di persone per ritirare l’auto e pagare la sanzione. Non è possibile lavorare così. Gli uomini in divisa rischiano di prendere le botte dopo ogni partita». In un documento la Uil fp incalza: «Apprendiamo che il nostro documento ha acceso i riflettori su una situazione fino ad oggi praticamente ignorata, richiamando l’interesse anche di altre organizzazioni sindacali, che si sono mosse accodandosi alla nostra richiesta di interventi urgenti sulle condizioni di lavoro presso l’Unità operativa rimozione autoveicoli».

Ma se da una parte si tenta di combattere la sosta selvaggia, dall’altra c’è il grande mercato dei parcheggiatori abusivi. Per partite come Napoli-Juventus un abusivo della sosta arriva a chiedere anche 10 euro, rispetto ai 5 di una partita non di cartello. Che con l’approssimarsi del fischio di inizio diventano anche 15. Insomma affari d’oro per i parcheggiatori, che operano spesso indisturbati a via Diocleziano, nei pressi della stazione Campi Flegrei, a viale Augusto, a via Giulio Cesare. Al di là dei venditori ambulanti di sciarpe e gadget che passano tra le auto spingendosi fin sopra parco San Paolo. Tra auto e moto ballano migliaia di euro ogni partita. Sono centinaia i tifosi azzurri - tra comitive di amici e veri e propri club Napoli - che arrivano dalle altre province della Campania (senza considerare chi si spinge da altre regioni del Sud). Nell’originalità del caso è stato creato un parcheggio ad hoc - a cielo aperto - all’interno di un benzinaio su via Claudio direzione tangenziale.