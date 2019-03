Martedì 19 Marzo 2019, 09:18

Un murales di Jorit come istantanea delle Universiadi 2019, un'opera che sarà - stando a quello che trapela - nel suo genere la più alta del mondo e che sarà collocata al Centro direzionale su uno dei grattacieli del complesso residenziale. L'opera sarà l'evento clou - per quello che riguarda l'aspetto culturale - dei Giochi che inizieranno il 3 luglio. Giornata importante quella di ieri anche sul fronte degli impianti sportivi dove si svolgerà la kermesse. Dove la questione sediolini del San Paolo è arrivata a un punto di svolta, all'azienda incaricata è stato consegnata la prima bozza di rendering post-litigio tra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis l'assessore allo Sport Ciro Borriello. Insomma, la macchina organizzativa delle Universiadi, sia la parte che sta preparando gli impianti sportivi, che quella che si sta dedicando all'accoglienza e all'intrattenimento e soprattutto l'immagine di Napoli e della Campania inizia a mettersi in moto. Infatti l'accordo con Jorit si sta chiudendo in queste ore e l'annuncio dovrebbe arrivare entro un paio di settimane mentre sui sediolini domani sarà un giorno decisivo.L'IDEAC'è molto riserbo intorno a questa opera di Jorit, di sicuro si sa che è la Regione - presieduta da Vincenzo De Luca che ha voluto fortemente i Giochi - sta lavorando e finanziando il progetto assieme a uno sponsor che dovrebbe essere istituzionale. La street art sta contagiando e molto gli enti napoletani, del resto è una forma d'arte molto apprezzata dai giovani e proprio Jorit è uno che ha abbellito quartieri periferici e del centro, quelli un po' degradati, incontrando i favori della cittadinanza. La stessa Regione lo ha chiamato di recente ad abbellire la stazione di Scampìa con il volto del grande Pier Paolo Pasolini. A Napoli il Comune retto dal sindaco Luigi de Magistris da tempo addirittura ha aperto un tavolo per la street art. Dalle mani dell'artista sono già passati simboli del calcio azzurro. Prima Diego Armando Maradona, il cui volto sovrasta i palazzi di San Giovanni a Teduccio. Poi quelli di Paolo Cannavaro così come di Marek Hamsik, che guarda dall'alto un quartiere di Quarto. Cosa si inventerà questa volta l'artista di origini olandesi?IL SOGGETTODifficile saperlo, da quello che si apprende da fonti qualificate sembrerebbe che il mega-murales potrebbe avere come soggetto cinque volti o altrettanti simboli oppure e tutte e due le cose. Simboli, in ogni caso, che dovrebbero essere rappresentativi non solo della manifestazioni ma anche di pace e solidarietà.I SEDIOLINIIntanto si diradano le nuvole sul restyling del San Paolo, lo stadio che ospiterà la manifestazione di apertura delle Universiadi. La questione dei sediolini inizia a concretizzarsi. Venerdì scorso è stata aggiudicata - finalmente - la gara, e domani il tavolo delle Universiadi incontrerà la Mundo, la capofila dell'Ati che si è aggiudicata la gara per fare l'ordinazione dei sediolini e stabilire quando i cantieri potranno essere aperti. Anche questo è un problema di non facile soluzione. Perché la stagione del Calcio Napoli è ancora lunga anche a livello europeo, con gli azzurri che a metà aprile ospiteranno nei quarti di finale dell'Europa League l'Arsenal. Un avversario di prestigio per una gara di importanza capitale e c'è da giuraci che quel giorno il San Paolo ruggirà per intero, arriveranno in 60mila e quest'anno è accaduto solo un paio di volte e sempre in Europa, con Liverpool e il Paris di Cavani. Difficile dunque che la Società rinunci a un incasso che si annuncia serio per consentire l'installazione del cantiere. La sensazione è che prima del 20 maggio sarà difficile iniziare i lavori. Domani in ogni caso la Mundo dovrà essere certa dei colori e della data di inzio dei cantieri, perché i tempi già sono strettissimi.