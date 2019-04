Mercoledì 17 Aprile 2019, 12:24

Nell’ambito di un’attività di monitoraggio e contrasto all’uso di fuochi pirotecnici all’interno dello stadio nelle manifestazioni sportive, la Digos della Questura di Napoli, durante la partita Napoli-Genoa del 7 aprile 2019, è riuscita ad individuare e denunciare C.G., 22 anni, responsabile dell’accensione di un fumogeno nella curva A dello stadio San Paolo.Nei confronti del giovane è stata attivata la procedura per l’emissione del provvedimento del daspo, disposto dal Questore. Sono in corso ulteriori accertamenti per l’individuazione di altri tifosi responsabili di analoghi comportamenti.