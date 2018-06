Sabato 9 Giugno 2018, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 13:37

Il manto dello stadio San Paolo, dopo il concerto-tributo di Pino Daniele, si mostra in alcuni punti in condizioni disastrate. Lo dimostrano alcune immagini odiere mentre è in corso la dismissione del palco.Sono tuttavia danni meno gravi dei concerti del passato, ma che a ogni modo necessitano un'attenta rizollatura. Ora è corsa contro il tempo per il lavori in vista delle Universiadi e per la sostituzione dei sediolini prevista dall'Uefa per far disputare al Napoli di Ancelotti la Champions al San Paolo.