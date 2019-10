CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 18 Ottobre 2019, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una telenovela durata più di due anni e conclusasi soltanto ieri all'ora di pranzo, quando il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis ha firmato la convenzione con il Comune per la gestione dello Stadio San Paolo. E sullo sfondo già sembra profilarsi un altro periodo di forte dialettica. Il pomo della discordia è la pista di atletica che De Laurentiis proprio non digerisce: «Quello della pista - dice - è un guaio voluto populisticamente dal Comune. Purtroppo parliamo di soldi gestiti male e buttati via. Si poteva ottimizzare l'investimento facendola altrove». E ancora: «Lo stadio non è del Napoli o del Comune, è della città. Quando poi ce lo vorranno vendere per 1 euro simbolico noi ce ne faremo carico, il problema è che il giorno che avessimo lo stadio dovremmo combattere coi soprintendenti che ci imporrebbero cosa fare, dopo che per 20 anni non si è fatto niente, e ci farebbero passare la voglia di stare a Napoli e magari ci andiamo a comprare un club in Inghilterra». Tra i progetti del patron azzurro i box di lusso per i tifosi vip: «Io ho sempre nel cassetto - precisa - un progetto dell'architetto Zavanella con dei salottini bellissimi. Ora però pensiamo a spostare la pista di atletica» insite. Per ora si accontenterà di fare il «museo del Calcio Napoli, che racconterà la storia del Napoli e momenti della città, perché le due identità sono legate. Il San Paolo è il posto giusto». La replica al patron è del capo di gabinetto Attilio Auricchio: «Abbiamo dotato - spiega Auricchio - un quartiere di una pista all'avanguardia. Per toglierla serve una modifica strutturale e un progetto. Al Presidente non mancano né le idee né i progetti». La sostanza è che se il patron si farà carico di costruirla un'altra altrove, ma sempre nell'area occidentale, il Comune è disposto ad ascoltare eventuali proposte.