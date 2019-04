Stalker evade dai domiciliari e minaccia la moglie: catturato nel Napoletano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Aprile 2019, 12:00

È a processo per stalking, va all'udienza, scopre il nuovo domicilio dell'ex compagna e, anziché tornare ai domiciliari, va a minacciarla fin sotto casa. Il giorno dopo, arriva l'ordine di carcerazione perché pericoloso. Stefano C., 37 anni, pregiudicato di Boscotrecase è stato arrestato ieri dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Torre Annunziata che, agli ordini del maggiore Simone Rinaldi e del maresciallo maggiore Antonio Russo, hanno verificato la denuncia della donna (che chiameremo Maria, nome di fantasia) e ottenuto l'immediato ordine di carcerazione.Tutto si è svolto in poche ore. Mercoledì mattina, presso la Corte d'Appello di Napoli, era in programma il processo di secondo grado per Stefano C., già condannato dal tribunale di Torre Annunziata per stalking e maltrattamenti in famiglia proprio ai danni di Maria, e relegato ai domiciliari per questi reati. La Corte ha autorizzato il 37enne a raggiungere l'aula del tribunale con mezzi propri e senza scorta, come spesso accade per chi è detenuto ai domiciliari.