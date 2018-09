Sabato 1 Settembre 2018, 12:37

I carabinieri di Giugliano hanno arrestato per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale un 39enne di Scampia che da 4 mesi stalkerizzava la ex moglie.Intervenuti a seguito di richiesta di aiuto al 112, i militari dell'Arma hanno individuato l'uomo che immediatamente prima aveva aggredito fisicamente l'ex moglie 39enne per strada. Dopo un breve inseguimento a piedi per sottrarsi all'arresto l'uomo è stato raggiunto e bloccato. Nel corso dei conseguenti approfondimenti è stato accertato che il 39enne, separato dalla moglie da circa quattro mesi, aveva picchiato e minacciato la donna in più occasioni.La signora è stata portata all'ospedale San Giuliano. I medici le hanno riscontrato contusione del dorso e disturbo d'ansia guaribili in tre giorni. L'arrestato è stato condotto a Poggioreale.